New York borsasından George Floyd için anma - Son Dakika

New York borsasında, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u anmak amacıyla 8 dakika 46 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

Floyd'un Houston'daki cenaze töreninin gerçekleştiği sıralarda New York borsasında da anma töreni düzenlendi.

Törene, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) Başkanı Stacey Cunningham, Goldman Sachs Genel Müdürü Frederick Baba ve Intercontinental Exchange Yönetim Kurulu Üyesi Sharon Bowen'ın yanı sıra borsa çalışanları katıldı.

Borsa zilinin bir kez çalınmasıyla başlayan anmada, bir polisin ensesine basması sonucu Floyd'un nefessiz kaldığı 8 dakika 46 saniyeye boyunca saygı duruşunda bulunuldu.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.