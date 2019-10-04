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New York Comic Con 2019

33 dakika önce

Etkinliğe katılanlardan detay NEW YORK - New York Comic-Con 2019 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı.

Etkinliğe katılanlardan detay

NEW YORK - New York Comic-Con 2019 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı. Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği fuar, ABD'nin en büyük etkinliklerinden kabul ediliyor.

New York Comic Con 2019

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:41 Kaynak: AA
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