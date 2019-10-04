New York Comic Con 2019
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Etkinliğe katılanlardan detay NEW YORK - New York Comic-Con 2019 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:41 Kaynak: AA
Etkinliğe katılanlardan detay
NEW YORK - New York Comic-Con 2019 fuarı, Amerika'nın New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı. Ziyaretçilerinin, kostüm ve makyajlarıyla dikkat çektiği fuar, ABD'nin en büyük etkinliklerinden kabul ediliyor.
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