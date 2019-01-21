Son Dakika Haberleri: New York'da "Turkish Days" Etkinliği Düzenlendi

New York'da "Turkish Days" Etkinliği Düzenlendi

50 dakika önce

ABD'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde gerçekleştirilen "Turkish Days" etkinliğinde yaklaşık 30 yatırımcı, Türkiye'yi konuşmak için bir araya geldi.

New York'da
ABD'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesinde gerçekleştirilen "Turkish Days" etkinliğinde yaklaşık 30 yatırımcı, Türkiye'yi konuşmak için bir araya geldi.

Goldman Sachs, Macquarie ve AllianceBernstein gibi pek çok uluslararası yatırım firmasından yönetici ve analistin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin, altı ay önce görülen ani kur yükselişi karşısında keskin bir toparlanma gösterdiği belirtildi.

Financial Times'da yayımlanan etkinlikle ilgili yazıda, etkinliğe ev sahipliği yapan Avustralya Raiffeisen Centrobank'ın Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar Başkanı Özgür Yaşar Guyuldar'ın görüşlerine yer verildi. Guyuldar'a göre, etkinlik, sponsor firmalara olumlu bir hava kattı.

Etkinlikte, yatırımcılar ve yöneticiler arasındaki görüşmelerde, politika yerine bilanço tablolarının ışığında gerçekleşmesinin etkinliğe iyimser bir hava kattığını söyleyen Guyuldar, altı ay önceki ani kur yükselişinden sonra suların, Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırarak faiz oranını yüzde 24 düzeyine çıkarmasıyla durulduğunu ve bu hamleyle Merkez Bankası'nın güvenirliğini kanıtladığını söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:38 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, New York, Ekonomi
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