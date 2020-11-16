New York Fed imalat endeksi kasımda beklenenin aksine düştü - Son Dakika

New York Fed imalat endeksi kasımda beklenenin aksine düştü

16.11.2020 16:55
New York Fed imalat endeksi kasımda beklenenin aksine düştü, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 6,3 değerine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 6,3 değerine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş gösterdi.

New York Fed'in kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 4,2 puan azalışla 6,3'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden verinin, kasımda 13,5 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine inerek sektörün büyüme hızındaki yavaşlamaya işaret eden endeks, ekimde 10,5 değerine düşmüştü.

Yeni sipariş endeksi, kasımda 8,6 puan azalarak 3,7 değerine, sevkiyat endeksi de 11,5 puanlık azalışla 6,3'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 32,8'den 33,9'a çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Fed imalat endeksi kasımda beklenenin aksine düştü - Son Dakika Ekonomi


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