New York Fed imalat endeksi, mayısta beklenenden az düştü - Son Dakika

New York Fed imalat endeksi, mayısta beklenenden az düştü

17.05.2021 15:59
New York Fed imalat endeksi, mayısta beklenenden az düştü, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, mayısta 24,3 değerine inerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, mayısta 24,3 değerine inerek beklenenden az düşüş gösterdi.

New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, mayısta 2 puan azalarak 24,3'e geriledi. Piyasa beklentilerinden az düşüş kaydeden verinin, 23,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

Endeks, nisanda 26,3 değerine çıkarak Ekim 2017'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Yeni sipariş endeksi, mayısta 2 puan artarak 28,9 değerine ve sevkiyat endeksi 4,7 puanlık artışla 29,7'ye yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 39,8'den 36,6'ya düştü.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Fed imalat endeksi, mayısta beklenenden az düştü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
16:07 Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor
16:06 Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
16:04 Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
15:52 Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler
15:38 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
15:27 Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi
15:25 Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri
15:19 Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin
15:16 Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik
15:05 Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi
Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi         
16:07
Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaraladı! Gözü dönmüş cani koca 16 yıl ceza aldı         
16:05
Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler         
15:52
Devlet desteğiyle mantar üretimi! Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı Devlet desteğiyle mantar üretimi! Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı         
15:29
Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin         
15:20
Soylu, Soylu, "Büyük başarıya imza atıldı" diyerek duyurdu: Suriye açıklarında 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi         
15:12
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı         
13:59
Yasağın kalktığı ilk günde yine aynı görüntüler! Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Yasağın kalktığı ilk günde yine aynı görüntüler! Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
13:43
Yozgatlı vatandaş yaptığı F-16 maketini 5 bin TL'ye satışa çıkardı Yozgatlı vatandaş yaptığı F-16 maketini 5 bin TL'ye satışa çıkardı         
13:10
Kudüs'teki Ermeni ve Hristiyan mahalleleri İsrail zulmüne nasıl bakıyor? Tavırları, bölgedeki dengeleri değiştirebilir Kudüs'teki Ermeni ve Hristiyan mahalleleri İsrail zulmüne nasıl bakıyor? Tavırları, bölgedeki dengeleri değiştirebilir         
12:51
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 16:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York Fed imalat endeksi, mayısta beklenenden az düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement