New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, temmuzda 17,2 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, temmuzda 17,2 değerine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izledi. Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet New York Fed'in temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi temmuzda 17,4 puan artışla 17,2 değerine yükseldi. Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izleyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 10 değerini alması yönündeydi. Endeks, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle haziranda eksi 0,2, mayısta eksi 48,5, nisanda eksi 78,2 ve martta eksi 21,5 değerinde gerçekleşmişti. Yeni sipariş endeksi, temmuzda eksi 0,6'dan 13,9 değerine, sevkiyat endeksi de eksi 3,3'ten 18,5 değerine yükseldi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 56,5'den 38,4 değerine geriledi. Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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