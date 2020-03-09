New York Fed repo miktarlarını artırdı - Son Dakika
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New York Fed repo miktarlarını artırdı

37 dakika önce

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını artırdı.

New York Fed repo miktarlarını artırdı, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, gecelik ve vadeli repo işlemlerinin miktarını artırdı.

New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, gecelik işlemlerde piyasaya sunulacak nakit miktarı 100 milyar dolardan 150 milyar dolara yükseltildi.

İki hafta vadeli 10-12 Mart'taki repo işlemlerindeki limit de 20 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkarıldı.

Açıklamada, söz konusu miktar artırımının rezerv arzının yeterliliğini sağlamak ve para piyasası baskılarının riskini azaltmak için yapıldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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