New York Fed, varlık alımlarını artıracak
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New York Fed, gecelik repo operasyonlarıyla gerçekleştirdiği varlık alımlarını artıracağını açıkladı.
New York Fed, gecelik repo operasyonlarıyla gerçekleştirdiği varlık alımlarını artıracağını açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:10
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