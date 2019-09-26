Son Dakika Haberleri: New York Fed, varlık alımlarını artıracak
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New York Fed, varlık alımlarını artıracak

54 dakika önce

New York Fed, gecelik repo operasyonlarıyla gerçekleştirdiği varlık alımlarını artıracağını açıkladı.

New York Fed, varlık alımlarını artıracak, System.String[]

New York Fed, gecelik repo operasyonlarıyla gerçekleştirdiği varlık alımlarını artıracağını açıkladı

New York, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:10 
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