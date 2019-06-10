Son Dakika Haberleri: New York: Gökdelene 'zorunlu iniş yaparken çarpan' helitopterin pilotu öldü
BBC
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New York: Gökdelene 'zorunlu iniş yaparken çarpan' helitopterin pilotu öldü

2 saat önce

ABD'nin New York kentinde, bir gökdelenin çatısına düşen helikopterdeki pilotun öldüğü belirtildi.

New York: Gökdelene 'zorunlu iniş yaparken çarpan' helitopterin pilotu öldü, System.String[]

ABD'nin New York kentinde, bir gökdelenin çatısına düşen helikopterdeki pilotun öldüğü belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Mahnattan semtinde bulunan 54 katlı gökdelenin, çarpmanın etkisiyle sarsıldığını belirtti.

Vali Cuomo, helikopterin düşmesi sonucu çatıda yangın çıktığını, alevlerin söndürüldüğünü belirtti. Binadakilerin bazılarının tahliye edildiği, ancak kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Vali, New Yorklular'ın 11 Eylül saldırılarının travması nedeniyle, olayı duyduklarında kaygılandıklarını vurguladı.

Olay yerel saatle 14: 00'te yağmurlu ve sisli hava şartları altında yaşandı.

Vali Cuomo, ilk bilgilere göre helikopterin zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığını ve şüpheli bir duruma işaret eden herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.

Başkan Donald Trump, olayla ilgili brifing alırken, New York Post gazetesi, binanın çatısında helikopter pisti olmadığını yazdı.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:59 
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya
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