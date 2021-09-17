New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü

ABD'nin New York kentinden göç etmek isteyen yüzlerce kuş, 417 metre yüksekliğindeki Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü.
New York Kuş Koruma grubu, kuşların güneye uçarken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı yollarını şaşırdığını açıkladı.
New York Kuş Koruma grubu Audubon gönüllüsü Melissa Breyer, güneye göç etmeye çalışan en az 300 kuşun Manhattan semtinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldüğünü söyledi.
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