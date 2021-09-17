New York kentinde göç yolundaki en az 300 kuş Dünya Ticaret Merkezi binasına çarparak öldü

New York Kuş Koruma grubu, kuşların güneye uçarken ışıklar ve yansıtıcı camlardan dolayı yollarını şaşırdığını açıkladı.

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