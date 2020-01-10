New York kentindeki Özgürlük Anıtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York kentindeki Özgürlük Anıtı - Son Dakika

New York kentindeki Özgürlük Anıtı

6 saat önce

New York Özgürlük Anıtı drone çekimleri Özgürlük Anıtı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin simgesi konumunda olan ve kaidesiyle birlikte 93 metre yüksekliğe sahip Özgürlük Anıtı, dünyanın en tanınan yapıları arasında yer alıyor.

New York Özgürlük Anıtı drone çekimleri

Özgürlük Anıtı görüntüleri

NEW YORK - ABD'nin New York kentinin simgesi konumunda olan ve kaidesiyle birlikte 93 metre yüksekliğe sahip Özgürlük Anıtı, dünyanın en tanınan yapıları arasında yer alıyor.

New York kentindeki Özgürlük Anıtı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:35 Kaynak: AA
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