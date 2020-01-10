New York Özgürlük Anıtı drone çekimleri Özgürlük Anıtı görüntüleri NEW YORK - ABD'nin New York kentinin simgesi konumunda olan ve kaidesiyle birlikte 93 metre yüksekliğe sahip Özgürlük Anıtı, dünyanın en tanınan yapıları arasında yer alıyor.
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10.01.2020 14:02:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York kentindeki Özgürlük Anıtı - Son Dakika