Son Dakika Haberleri: New York Knicks, Fetö Firarisi Kanter'i Gönderdi

New York Knicks, Fetö Firarisi Kanter'i Gönderdi

58 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'i gönderdi.

New York Knicks, Fetö Firarisi Kanter'i Gönderdi, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'i gönderdi.

Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.

Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA

New York Knicks, 3. Sayfa, Dünya, Güncel
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