New York Knicks, Fetö Firarisi Kanter'i Gönderdi
58 dakika önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'i gönderdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks
, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Enes Kanter'i gönderdi.
Doğu Konferansı takımlarından New York
Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.
Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye
aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: AA
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