New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı! - Son Dakika Spor

New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı!

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı!, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.


NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.


Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.


New York Knicks, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:40 

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