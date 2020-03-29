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New York Knicks'in sahibi James Dolan Corona virüse yakalandı!
6 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in sahibi James Dolan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:40
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