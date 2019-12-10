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New York mahkemesi, iklim değişikliği davasında ExxonMobil'ı suçsuz buldu

6 saat önce

NEW Küresel enerji devlerinden ABD'li petrol şirketi ExxonMobil, iklim değişikliği düzenlemeleri konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirerek küresel ısınma ve çevre kirliliğine katkıda bulunmaktan yargılandığı davada suçsuz bulundu.

New York mahkemesi, iklim değişikliği davasında ExxonMobil'ı suçsuz buldu, System.String[]

NEW Küresel enerji devlerinden ABD'li petrol şirketi ExxonMobil, iklim değişikliği düzenlemeleri konusunda yatırımcıları yanlış yönlendirerek küresel ısınma ve çevre kirliliğine katkıda bulunmaktan yargılandığı davada suçsuz bulundu.

New York Başsavcılığı tarafından ExxonMobil'a açılan davada federal mahkeme, petrol şirketinin suçsuz olduğuna karar verdi.

Mahkeme, 1,6 milyar dolarlık tazminat davasında savcılığın petrol şirketinin iklim değişikliği düzenlemeleri konusunda "yanıltıcı beyanda bulunduğunu ve ihmalkar davrandığını" kanıtlayamadığına hükmetti.

Exxon Mobil'in eski CEO'su ve eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da petrol şirketine açılan davada ifade vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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