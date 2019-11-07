Son Dakika Haberleri: New York mahkemesinden Trump'a 2 milyon dolar ceza
Son Dakika Güncel New York mahkemesinden Trump'a 2 milyon dolar ceza

New York mahkemesinden Trump'a 2 milyon dolar ceza

6 saat önce

NEW New York'ta bir mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ı, yardım kuruluşu Trump Vakfını siyasi ve ticari kar amaçlı kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar cezaya çarptırdı.

New York mahkemesinden Trump'a 2 milyon dolar ceza, System.String[]

NEW New York'ta bir mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ı, yardım kuruluşu Trump Vakfını siyasi ve ticari kar amaçlı kullandığı gerekçesiyle 2 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Hakim Saliann Scarpulla, yardım kuruluşu Trump Vakfının siyasi ve ticari çıkar amaçlı kötüye kullanılmasından dolayı Trump'ın 2 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.

Scarpulla, ayrıca, Trump Vakfının kapatılması ve vakfa ait 1,7 milyon doların diğer vakıflara aktarılması kararı aldı.

New York Başsavcılığı geçen yıl yardım vakfı konusunda ABD Başkanı Trump ve ailesine karşı açtığı davada 2,8 milyon dolar ceza ödenmesi talebinde bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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