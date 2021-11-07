Üye Girişi
New York Maratonu 50. kez koşuldu - Son Dakika

New York Maratonu 50. kez koşuldu

07.11.2021 19:49

Bu yıl 50'incisi düzenlenen New York Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Albert Korir, kadınlarda ise aynı ülkeden Peres Jepchirchir kazandı.

Bu yıl 50'incisi düzenlenen New York Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Albert Korir, kadınlarda ise aynı ülkeden Peres Jepchirchir kazandı.

New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belirlendi.

Erkeklerde Kenyalı Atlet Albert Korir 2 saat 8 dakika 22 saniye ile birinciliği elde ederken, Faslı Muhammed El-Arabi ikinci, İtalyalı Eyob Faniel ise üçüncü oldu.

Kadınlarda Tokyo Olimpiyatları şampiyonu birinci oldu

Kadınlarda, 3 ay önce Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönen 28 yaşındaki Kenyalı Atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 22 dakika 39 saniye ile birinciliği sırtladı.

Jepchirchir'in 4 saniye gerisinde kalan Kenyalı Atlet Viola Cheepto, yarışı ikinci bitirirken, Etiyopyalı Atlet Ababel Yeshaneh üçüncü, Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya alan ABD'li Atlet Molly Seidel ise 4. sırada yarışı tamamladı.

New York Maratonu

Bu sene 50. kez düzenlenen New York Maratonu'na Kovid-19 nedeniyle getirilen sayı kısıtlaması dolayısıyla 30 bin atlet katıldı.

Staten Island Verrazzano Köprüsü'nden başlayan yarış, sembolik olarak New York'un 5 bölgesini de geçerek Manhattan Central Park bitiş çizgisinde sonlandı.

Yarışmada birinci olan kadın ve erkek sporculara 100 bin dolar, ikinci gelenlere 60 bin dolar, üçüncü gelenlere de 40 bin dolar para ödülü verildi.

NYC Maratonu geçen yıl Kovid-19 nedeniyle koşulamamıştı.

New York Maratonu 50. kez koşuldu
New York Maratonu 50. kez koşuldu
New York Maratonu 50. kez koşuldu
New York Maratonu 50. kez koşuldu

Central Park, Manhattan, New York, Tokyo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Maratonu 50. kez koşuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri 23:57 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon 23:28 Kabine toplantısında ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor 22:47 Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor
Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı 22:08 Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara 21:42 Fenerbahçe taraftarı: Ali Koç buraya, hesap ver taraftara İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak 21:09 İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete giriyor! Test sürüşü yarın yapılacak
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak 20:29 Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Gelin, kendi düğününde basıldı 18:41 Gelin, kendi düğününde basıldı

Son Dakika Haberleri
00:00 Husumetli iki grubun silahlı tartışması: 2 ölü, 3 yaralı
23:57 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
23:23 Yük taşıyan kadın, minibüs ile şadırvanın arasında ezildi
23:17 Burak Elmas, Karagümrük maçı sonrası sessizliğini bozdu! Paylaşımına beğeni yağıyor
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
23:11 Vitor Pereira: Ben hala inanıyorum
22:22 Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma
22:21 Gözü dönen zanlı, kafede kurşun yağdırdı
22:07 Kılıçdaroğlu, gençlerden sonra kadınlar için de 6 vaat sıraladı
22:05 Kayseri maçı sonrası Pereira: Trabzonspor, Avrupa'da yarışmıyor
Meteoroloji gün verip uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor Meteoroloji gün verip uyardı! 10 ilde kar yağışı bekleniyor         
00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği vatandaşın kardeşiyle telefonda görüştü         
23:49
EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı         
23:25
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a olay çağrı: Bu fırsatı kaçırma         
22:23
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil         
20:41
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor Tuğba Ekinci: Her yerini açınca olmuyor         
18:18
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu Son Dakika: Koronavirüsün yoğun olduğu iller Karabük, Ordu ve Yalova oldu         
17:47
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 01:45:09. #1.13#
SON DAKİKA: New York Maratonu 50. kez koşuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement