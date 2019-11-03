New York Maratonu koşuldu

NEW Bu yıl 49'uncusu düzenlenen New York Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Geoffrey Kamworor, kadınlarda ise aynı ülkeden Joyciline Jepkosgei kazandı.

New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belirlendi.

Erkeklerde Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, 2 saat 8 dakika 13 saniye ile birinciliği elde ederken, aynı ülkeden Albert Korir ikinci, Etiyopyalı Girma Bekele Gebre ise üçüncü oldu. Geçen yılın şampiyonu Etiyopyalı Lelisa Desisa ise maratonun 11. kilometresi geçilirken yarışı bıraktı.

Kadınlarda kıyasıya yarış

Kadınlarda 25 yaşındaki Kenyalı atlet Joyciline Jepkosgei, 2 saat 22 dakika 38 saniye ile birinciliğe ulaşırken, 2001'den bu yana yarışı kazanan en genç koşucu oldu.

Jepkosgei'nin, aynı zamanda son dört yıldır New York Maratonu'nda şampiyon olan vatandaşı Mary Keitany'i 54 saniye geride bırakması dikkati çekti. 37 yaşındaki Keitany, 2 saat 23 dakika 32 saniye ile ikinci sırada yarışı tamamladı. Etiyopyalı Ruthi Aga ise 2 saat 25 dakika 51 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

NYC Maratonu

Bu sene 49'uncusu düzenlenen NYC Maratonu'na ABD'nin 50 eyaletinden koşucular da dahil 125 ülkeden 50 binden fazla yarışmacı katıldı.

Staten Island Verrazzano Köprüsü'nden başlayan yarış, sembolik olarak New York'un 5 bölgesini de geçerek Manhattan Central Park bitiş çizgisinde sonlandı.

Yarışmada birinci olan kadın ve erkek sporculara 100 bin dolar, ikinci gelenlere 60 bin dolar, üçüncü gelenlere de 40 bin dolar para ödülü verildi.