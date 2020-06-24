New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

NEW Dünyanın en ünlü koşularından New York Maratonu, ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

NEW Dünyanın en ünlü koşularından New York Maratonu, ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

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Etkinliğin ana organizatörü New York Road Runners tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maratonun Kovid-19 salgını riski nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği duyuruldu.

Road Runners Başkanı Michael Capiraso, koşuyu son ana kadar yapmayı umduklarını belirterek, "Ancak ümidimiz belirsizliğe dönüştü ve geçtiğimiz aylarda yaşadıklarımız göz önüne alındığında bu karar gerçekten tek seçenek oldu." ifadelerini paylaştı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kararın yerinde olduğunu ifade ederek, "New York Road Runners'ı koşucuların ve izleyicilerin sağlığını ve güvenliğini öncelediği için alkışlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl yarışmaya katılmak için başvuru yapanların isterlerse geri ödeme alabilecekleri veya gelecek 3 yıl içindeki maratonlardan birine katılabilecekleri kaydedildi.

New York'un en prestijli etkinliklerinden olan dünyaca ünlü maraton, 2012'de Sandy kasırgası nedeniyle ilk kez iptal edilmişti.

New York Maratonu

Geçen sene 49'uncusu düzenlenen New York Maratonu'na, Amerika'nın 50 eyaletinden gelen koşucular da dahil 125 ülkeden 50 binden fazla yarışmacı katılıyor.

Staten Island Verrazzano Köprüsü'nden başlayan toplam 42 kilometre uzunluğundaki maratonda koşucular, sembolik olarak New York'un 5 bölgesini de geçerek Manhattan Central Park'ta bitiş çizgisine ulaşıyor.

Yarışmada birinci gelen kadın ve erkeğe 100 bin dolar, ikinci gelenlere 60 bin dolar, üçüncü gelenlere de 40 bin dolar para ödülü veriliyor.

10 binden fazla gönüllünün yer aldığı ve 1 milyondan fazla kişinin izlediği maratonda, kaçıncı geldiğine bakılmaksızın yarışı tamamlayan her koşucuya günün anısına birer madalya hediye ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York Maratonu Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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