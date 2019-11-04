New York Maratonu'nda Diyanet'in cami ekibi Türk bayrağını dalgalandırdı

NEW Dünyanın en ünlü koşularından New York Maratonu'na şehirde yaşayan Türk Amerikan toplumu üyeleri de katılarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

New York Queens'te bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına ait Mimar Sinan Camisi imamı ve yönetim kurulu üyeleri, yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı maratonda Türk bayrağı açtı, asker selamı verdi.

Mimar Sinan Camisi imamı Muhammed Sönmez Bayraktar ve üyeler, maratonla ilgili düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

- "Türk bayrağını dalgalandırmak istedik"

Geçen seneden beri maratona hazırlandıklarını belirten imam Bayraktar, " Türkiye'nin güney sınırında başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle son zamanlarda maalesef Türkiye karşıtlığının epey arttığını gördük. Biz de özellikle böyle bir dönemde dünyanın dört bir yanından binlerce yarışmacının katıldığı New York Maratonu'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istedik." dedi.

New York Maratonu'nun dünyanın en prestijli maratonu olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin görünürlüğünü artırmak, memleketi daha iyi tanıtmak için koştuklarını belirtti.

Bayraktar, koşu boyunca Türk bayrağını dalgalandırdıklarını, asker selamı verip fotoğraf çektirdiklerini söyleyerek "Beni en çok sevindiren ve duygulandıran şey ise özellikle yarışı izleyenler arasındaki Afrika ve Müslüman kökenli insanların 'Türkiye, Türkiye!' diye tezahürat yapmalarıydı." ifadelerini kullandı.

- "Türk formalarımızı giyerek maratonda koştuk"

Yarışmaya eşiyle katılan Mimar Sinan Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Kımıllı da aynı ekiple kentte daha önce yapılan Brooklyn ve Central Park yarı maratonlarına katıldıklarını belirterek "Ancak dünyanın en büyük maratonlarından New York Maratonu'na ilk defa katıldık. Türk formalarını giyerek koştuk. Amacımız ülkemizi temsil edip sesimizi duyurmaktı." şeklinde konuştu.

Kımıllı, "Üzerimizde Türk forması ve bayrağı olunca Türkiye lehine yol boyunca seyircilerden beklemediğimiz kadar tezahürat aldık. Bu bizi çok sevindirdi, yorulduğumuz zamanlarda bizi motive etti." diye konuştu.

42 kilometre uzunluğundaki maratonu ekip olarak 5 saat 26 dakikada bitirdiklerini kaydeden Kımıllı, bitiş çizgisinden sonra ekiple Mimar Sinan Camisi'ne geçerek yemek yediklerini belirtti.

"Maraton 2019 bitti" pastası

Kımıllı, yemekte cami Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakaş'ın "Maraton 2019 bitti" yazılı bir pasta getirerek Türk ekibe sürpriz yaptığını anlattı.

Karakaş'ın maratona katılan ekibe teşekkür ettiğini dile getiren Kımıllı, "Bayrağımızı dalgalandırdığınız ve millet olarak bizi gururlandırdığınız için çok teşekkür ederim." dediğini aktardı.

- New York Maratonu

Bu sene 49'uncusu düzenlenen New York Maratonu'na Amerika'nın 50 eyaletinden gelen koşucular da dahil 125 ülkeden 50 binden fazla yarışmacı katıldı.

Staten İsland Verrazzano Köprüsü'nden kadınların saat 09.10, erkeklerin de saat 09.40'ta başladığı yarış, sembolik olarak New York'un 5 bölgesini de geçerek Manhattan Central Park bitiş çizgisinde sonlandı.

Yarışmada birinci gelen kadın ve erkeğe 100 bin dolar, ikinci gelenlere 60 bin dolar, üçüncü gelenlere de 40 bin dolar para ödülü verildi.

Kaçıncı geldiğine bakılmaksızın 42 kilometrelik mesafeyi tamamlayarak bitiş çizgisini geçen her koşucuya da günün anısına birer madalya hediye edildi.