New York Maviye Bürüdü
51 dakika önce
ABD'nin New York kentinde bir trafonun patlaması sonucu etrafa yayılan mavi ışık paniğe neden oldu.
ABD
'nin New York
kentinde bir trafonun patlaması sonucu etrafa yayılan mavi ışık paniğe neden oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda yetkililer, insanlara bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. ABD'nin New York kenti, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafo patlaması sonucunda ilginç görüntülere sahne oldu. Patlamanın ardından etrafa yayılan mavi ışık, bölgede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu. New York Polis Departmanı
sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, Queens ilçesinde bulunan bir elektrik santralinde trafo patlaması meydana geldiğini ve ışığın bundan kaynaklandığını bildirdi. Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkan manzarayı görüntülemek için birbiriyle yarışırken yetkililer, bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. New York İtfaiyesi ise yangının kontrol altına alındığını söyleyerek can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Patlamanın ardından meydana gelen elektrik kesintisi, metro seferlerinin aksamasına neden olurken, LaGuardia Havalimanı'ndaki uçuşlarda da gecikmeler yaşandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:31 Kaynak: İHA
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