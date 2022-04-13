New York metrosuna saldırı: 13 yaralı - Son Dakika
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New York metrosuna saldırı: 13 yaralı

13.04.2022 00:58
New York metrosuna saldırı: 13 yaralı

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

ABD'nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. New York İtfaiye Teşkilatı (NYFD), saldırıda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırgan henüz yakalanmazken, vagonlarda patlayıcılar bulundu.

Metro istasyonundan duman yükselirken, New York polisi aktif patlayıcı bulunmadığını söyledi. - NEW YORK

YORUMLAR
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New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Saldırı, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa New York metrosuna saldırı: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York metrosuna saldırı: 13 yaralı - Son Dakika
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