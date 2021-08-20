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New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı - Son Dakika

New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı

20.08.2021 11:59
New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı, System.String[]

ABD'nin New York kentindeki bir istasyonda bilincini kaybederek raylara düşen yolcu, polisin müdahalesiyle metronun gelmesine saniyeler kala kurtarıldı.

ABD'nin New York kentindeki bir istasyonda bilincini kaybederek raylara düşen yolcu, polisin müdahalesiyle metronun gelmesine saniyeler kala kurtarıldı.

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesindeki bir metro istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. İstasyondaki 60 yaşındaki yolcu, bilincini kaybederek yüzüstü raylara düştü. Metronun durağa yaklaşmasına saniyeler kala yolcunun yardımına polisler koştu. Bir polis memuru raylara inerken, diğer memurlar da platformun başına koşarak el fenerleriyle istasyona gelmesi beklenen metroya işaret verdi. Bu sırada raylardaki polis memuru, yolcuyu platforma çıkarmayı başarırken, saniyeler sonra metro durağa yanaştı. Polislerin hızlı müdahalesi, yolcunun hayatını kurtardı.

Raylara inen polis memuru Lupen Lopez, "Hiç düşünmeden hepimiz eğitildiğimiz şekilde olaya müdahale ettik" diye konuştu. Diğer polis memuru Richardo Peguero ise "Ne zaman bir vatmanın dikkatini çekmek isterseniz, el fenerinizi soldan sağa sallarsınız. Bunun metroyu yavaşlatmak ve durdurmak anlamına geldiğini bilirler" diye konuştu. - NEW YORK

Tam Gemi Şok Denemeleri, Polis Memuru, New York, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı - Son Dakika


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