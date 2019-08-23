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New York metrosunu su bastı - NEW

2 saat önce

ABD'nin New York şehrinde aniden bastıran yağmur sonrası metro istasyonunu su bastı.

ABD'nin New York şehrinde aniden bastıran yağmur sonrası metro istasyonunu su bastı. Metroyu kullanmak için Brooklyn Bridge durağına gelen yolcular zor anlar yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:13 Kaynak: AA
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