New York metrosunu su bastı - NEW
2 saat önce
ABD'nin New York şehrinde aniden bastıran yağmur sonrası metro istasyonunu su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:13 Kaynak: AA
ABD'nin New York şehrinde aniden bastıran yağmur sonrası metro istasyonunu su bastı. Metroyu kullanmak için Brooklyn Bridge durağına gelen yolcular zor anlar yaşadı
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