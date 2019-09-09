Son Dakika Haberleri: New York Moda Hafta'sında Prenses Diana anısına sürdürülebilir kıyafet koleksiyonu
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New York Moda Hafta'sında Prenses Diana anısına sürdürülebilir kıyafet koleksiyonu

1 saat önce

New York Moda Haftası'nda, hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana anısına oluşturulan geri dönüşümlü malzemeler ile yapılan sürdürülebilir koleksiyon İzleyicileri büyüledi.

New York Moda Hafta'sında Prenses Diana anısına sürdürülebilir kıyafet koleksiyonu, System.String[]

New York Moda Haftası'nda, hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana anısına oluşturulan geri dönüşümlü malzemeler ile yapılan sürdürülebilir koleksiyon İzleyicileri büyüledi.


Prenses Diana'nın hayat mücadelesinden büyük ölçüde etkilendiğini ifade eden 53 yaşındaki Amerikalı modacı Tory Burch 2020 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıtarak Prenses Diana'nın kreasyonlarına ilham kaynağı olduğunu belirtti.

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Lady Diana, New York, Galler, Moda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:15 
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