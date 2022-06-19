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Oy kullanan vatandaşlardan detaylar
New Yorklular, Vali Kathy Hochul'un görevine devam edip etmeyeceğini belirlemek üzere Cumartesi günü sandık başına gitti.
Kaynak: AA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › New York ön seçimlerinde erken oylama başladı - Son Dakika
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