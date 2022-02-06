New York Oyun Ödülleri kazananları açıklandı - Son Dakika

New York Oyun Ödülleri kazananları açıklandı

New York Oyun Ödülleri kazananları açıklandı
Son Güncelleme: 07.02.2022 08:44

New York Oyun Ödülleri kazananları belli oldu, 11. defa düzenlenen oyun ödüllerinde büyük ödülün sahibi Psychonauts 2 oldu.

New York Oyun Ödülleri kazananları belli oldu, 11. defa düzenlenen oyun ödüllerinde büyük ödülün sahibi Psychonauts 2 oldu.

New York Oyun Ödülleri Kazananları belli oldu! 11. New York Oyun Ödülleri'nde en başarılı aday Psychonauts oldu, Yılın Oyunu ve En İyi Dünya ödüllerini alarak Resident Evil: Village, Far Cry 6 ve Halo Infinite gibi oyunları sollamayı başardı. Life is Strange: True Colors En İyi Senaryo ödülünü kucaklarken, En İyi Müzik ödülü yılın en başarılı indie oyunlarından Sable'a gitti.

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New York Oyun Ödülleri Kazananları

  1. Yılın En İyi Oyunu Büyük Elma Ödülü: Psychonauts 2
  2. Off Broadway En İyi Indie Oyunu Ödülü : Sable
  3. Herman Melville Bir Oyunda En İyi Yazma Ödülü: Life Is Strange: True Colors
  4. En İyi Dünya Özgürlük Anıtı Ödülü: Psychonauts 2
  5. Bir Oyunda En İyi Müzik Teneke Pan Alley Ödülü: Sable
  6. Bir Oyunda En İyi Oyunculuk Büyük Beyaz Yol Ödülü: Maggie Robertson - Lady Dimitrescu – Resident Evil Village
  7. Coney Island Dreamland En İyi AR/VR Oyunu Ödülü: Resident Evil 4 VR
  8. Central Park Çocuk Hayvanat Bahçesi En İyi Çocuk Oyunu Ödülü: Ratchet &Clank: Rift Apart
  9. En İyi Mobil Oyun A-Train Ödülü : NieR Re[in]carnation
  10. En İyi Yeniden Yapım için Freedom Tower Ödülü: Resident Evil 4 VR
  11. En İyi Espor Takımı Kaptan Ödülü: Natus Vincere (Counter-Strike: Global Offensive)
  12. Joltin' Joe Yılın En İyi Espor Oyuncusu Ödülü : Genki "Gen" Kumisaka (Donuts USG için Tekken 7)
  13. Knickerbocker En İyi Oyun Gazeteciliği Ödülü: Rebekah Valentine – Araştırmacı raporlama
  14. Andrew Yoon Efsane Ödülü Sahibi : Tim Schafer

Kaynak: SaveButonu

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SON DAKİKA: New York Oyun Ödülleri kazananları açıklandı - Son Dakika
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