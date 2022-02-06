New York Oyun Ödülleri kazananları belli oldu, 11. defa düzenlenen oyun ödüllerinde büyük ödülün sahibi Psychonauts 2 oldu.
New York Oyun Ödülleri kazananları belli oldu, 11. defa düzenlenen oyun ödüllerinde büyük ödülün sahibi Psychonauts 2 oldu.
New York Oyun Ödülleri Kazananları belli oldu! 11. New York Oyun Ödülleri'nde en başarılı aday Psychonauts oldu, Yılın Oyunu ve En İyi Dünya ödüllerini alarak Resident Evil: Village, Far Cry 6 ve Halo Infinite gibi oyunları sollamayı başardı. Life is Strange: True Colors En İyi Senaryo ödülünü kucaklarken, En İyi Müzik ödülü yılın en başarılı indie oyunlarından Sable'a gitti.
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11.09.2023 08:48:18. #1.13#
SON DAKİKA: New York Oyun Ödülleri kazananları açıklandı - Son Dakika