New York polisinin, robot köpek "Digidog"un kullanımına son verdiği iddiası
30.04.2021 16:52
New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürerek robotun kullanılmasını kınamıştı. Robotun kullanımına son verileceği iddiaları son dönemde gündeme gelirken, New York Polis Teşkilatı, ''Digidog''un 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığını açıkladı.
NYPD'nin istihbarat ve terörle mücadele komiser yardımcısı John Miller, New York Times'a yaptığı açıklamada, tehlikeli ortamlarda inceleme yapmak için kullanılan robot köpeğin üreticisi Boston Dynamics ile yaklaşık 94 bin dolar değerindeki kira sözleşmesinin 22 Nisan itibariyle sonlandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı.
Miller, Digidog'un "ucuz bir propagandaya" kurban gittiğini belirterek, "Buna şimdilik, bir politika zayiatı diyebiliriz. Ona Lassie adını vermeliydik." sözleri ile tepkisini ortaya koydu.
TEPKİ TOPLAMIŞTI
New York'un Demokrat milletvekili Alexandria Ocasio Cortez, şubat ayında, Digidog'un düşük gelirli ve beyaz olmayan toplulukları hedef almak için kullanıldığını öne sürerek robotun kullanılmasını kınamıştı. Cortez ayrıca, NYPD'nin envanterine dahil ettiği robot köpek için harcanan paranın okullara ve diğer öncelikli ihtiyaçlara harcanması gerektiğini savunmuştu.
Son Dakika Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı