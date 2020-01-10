New York Savcılığı: Jeffrey Epstein'ın intihar girişimi görüntüleri yanlışlıkla silindi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya New York Savcılığı: Jeffrey Epstein'ın intihar girişimi görüntüleri yanlışlıkla silindi - Son Dakika Dünya

New York Savcılığı: Jeffrey Epstein'ın intihar girişimi görüntüleri yanlışlıkla silindi

7 saat önce

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ilk intihar girişimi görüntülerinin yanlışlıkla silindiği açıklandı.

New York Savcılığı: Jeffrey Epstein'ın intihar girişimi görüntüleri yanlışlıkla silindi, System.String[]

ABD'de New York Savcılığı, 18 yaşın altındaki kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı bir fuhuş şebekesi kurmak suçundan yargılanmayı beklerken hücresinde kendini astığı açıklanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in ilk intihar girişimi görüntülerinin yanlışlıkla silindiğini açıkladı.

Savcılık, hapishane görevlilerinin yanlışlıkla bu görüntülerin üzerine başka bir hücrenin görüntülerini kaydettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile yakın ilişkisi olduğu belirtilen Epstein geçen Ağustos'ta hücresinde ölü bulunmuştu.

Bazıları 14 yaşında olan onlarca kız çocuğunu taciz ettiği de öne sürülen Epstein, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Epstein, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra 25 Temmuz'da hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein başka bir hücreye nakledilmiş ve intihar gözetimine alınmıştı. Ancak Epstein'ın 10 Ağustos'ta kendini asarak yaşamına son verdiği açıklandı.

Jeffrey Epstein'ın ilk intihar girişimiyle ilgili görüntülerin kaybolduğu, Temmuz'da başka bir suçtan kendisiyle aynı hücrede kalan Nicholas Tartaglione adlı eski polis memurunun yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

'Başka bir hücrenin görüntüleri kaydedildi'

Avukatı bu görüntüleri cinayetten yargılanan Tartaglione'nin hapisteki iyi halini kanıtlamak için talep etti. Avukatına göre Tartaglione Epstein'a hücrede yardım etti.

Ancak savcılığın cevabında, intihar girişimin yaşandığı 25 Temmuz'daki video kaydında Epstein'ın kaldığı hücrenin değil başka bir hücrenin görüntülerinin çıktığı belirtildi. Açıklamada bunun "teknik bir sorundan kaynaklandığı" öne sürüldü.

New York doğumlu Epstein, finans dünyasına girmeden önce öğretmenlik yapıyordu. Epstein, hakkında davalar açılmadan önce serveti, zengin ve mevki sahibi kişilerle bağlantılarıyla tanınıyordu.

Epstein'in 2002-2005 yılları arasında Manhattan ve Florida'daki malikanelerinde 18 yaşından küçük çok sayıda kız çocuğunu cinsel ilişkiye zorladığı öne sürülüyordu.





Virginia Giuffre adlı bir kadın, 2001'de 17 yaşındayken Epstein tarafından Londra'ya götürüldüğünü ve Prens Andrew ile ilişkiye zorlandığını söylemişti. İddia Prens Andrew tarafından reddedilmişti.

Prens Andrew Epstein'ın özel adasında yedi-sekiz genç kadınla aynı anda cinsel ilişkiye girdiği iddialarını da yalanlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, New York, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kim Kardashian, "Biraz geç oldu" deyip iç çamaşırlı pozuyla hayranlarının yeni yılını kutladı!
Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
19:37 Ukrayna'ya giderken düşen yolcu uçağını İran mı düşürdü? Hangi ülke ne dedi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, Tahran'da düşen uçakla ilgili 'önemli bilgi'yi Ukrayna ile paylaştı - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı İdlib'deki ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girecek - Son Dakika Haber
19:37 Türkiye'de ortalama ilk evlilik yaşı 30'u geçti mi? - Son Dakika Haber
19:37 ABD, İran'ın füze saldırısına karşılık yeni yaptırımlar açıkladı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber
18:57 NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 19:46:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: New York Savcılığı: Jeffrey Epstein'ın intihar girişimi görüntüleri yanlışlıkla silindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]