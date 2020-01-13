New York şehir ışıkları izleyenleri büyülüyor - Son Dakika

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New York şehir ışıkları izleyenleri büyülüyor
6 saat önce
ABD'nin New York şehri, akşam saatlerinde şehir ışıklarının yanmasıyla beraber büyüleyici manzaralar oluşturuyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:56 Kaynak: AA
ABD'nin New York şehri, akşam saatlerinde şehir ışıklarının yanmasıyla beraber büyüleyici manzaralar oluşturuyor.
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