New York şehir ışıkları izleyenleri büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York şehir ışıkları izleyenleri büyülüyor - Son Dakika

New York şehir ışıkları izleyenleri büyülüyor

6 saat önce

ABD'nin New York şehri, akşam saatlerinde şehir ışıklarının yanmasıyla beraber büyüleyici manzaralar oluşturuyor.

ABD'nin New York şehri, akşam saatlerinde şehir ışıklarının yanmasıyla beraber büyüleyici manzaralar oluşturuyor.

New York şehir ışıkları izleyenleri büyülüyor

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim
120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı

Son Dakika Haberleri
16:02 Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -1 - Son Dakika
16:02 Mersin-kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor-ek+++ - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -2 - Son Dakika
16:02 İsrail'deki sol partilerden seçim ittifakı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika
14:44 Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: New York şehir ışıkları izleyenleri büyülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]