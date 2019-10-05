Son Dakika Haberleri: New York sokaklarında kafalarına demirle vurularak öldürülen 4 evsiz bulundu
Son Dakika Dünya Haber

New York sokaklarında kafalarına demirle vurularak öldürülen 4 evsiz bulundu

25 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde dört evsiz adamın sokakta ölü bulunması polisi harekete geçirdi. Güvenlik ekipleri, Çin Mahallesi (Chinatown) yakınlarında öldürüldüğü tespit edilen kurbanlarla alakalı bir kişiyi gözaltına aldı

New York sokaklarında kafalarına demirle vurularak öldürülen 4 evsiz bulundu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde dört evsiz adamın sokakta ölü bulunması polisi harekete geçirdi. Güvenlik ekipleri, Çin Mahallesi (Chinatown) yakınlarında öldürüldüğü tespit edilen kurbanlarla alakalı bir kişiyi gözaltına aldı.


911 acil servis hattına gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri cumartesi sabah saat 2 civarında Çin Mahallesi yakınlarında üç farklı noktada dört ceset tespit etti. Yapılan incelemede kurbanların civarda uyuyan evsizler olduğu ve kafalarına demir sopalarla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İlk yardım ekipleri kafasından darbe alan beşinci bir kurbanı da yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Şu anda Manhattan hastanesinde bulunan yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanmak isteyen eşini öldürmesi için tuttuğu kiralık katil itirafçı oldu
Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü Hamile eşini ve iki kızını öldüren adam olay gecesini ayrıntılarıyla anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 20:26:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York sokaklarında kafalarına demirle vurularak öldürülen 4 evsiz bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]