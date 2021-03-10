New York sosyetesini kandıran 'sahte varis' Anna Sorokin hikayesini Netflix'e sattı - Son Dakika
BBC

New York sosyetesini kandıran 'sahte varis' Anna Sorokin hikayesini Netflix'e sattı

10.03.2021 19:12
New York sosyetesini kandıran 'sahte varis' Anna Sorokin hikayesini Netflix'e sattı, System.String[]

Dolandırıcılıktan mahkum olan ve 'sahte varis' olarak tanınan Anna Sorokin, işlediği suçlarla elde ettiği ünün, maddi karşılığa dönüştüğünü kabul etti.

Dolandırıcılıktan mahkum olan ve 'sahte varis' olarak tanınan Anna Sorokin, işlediği suçlarla elde ettiği ünün, maddi karşılığa dönüştüğünü kabul etti.

BBC'de yayımlanan Newsnight programına konuşan Sorokin, "Suçun maddi geri dönüşü oldu mu?" sorusuna "bir anlamda oldu" yanıtını verdi.

Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir varis olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve lüks otellerle bankaları 200 bin dolar dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin, hikayesini Netflix'e sattı.

Aktris Julia Garner'ın Sorokin'i canlandıracağı 'Inventing Anna' isimli yapımın bu yıl sonu gösterilmesi planlanıyor.

Sorokin, bu satıştan 320 bin dolar aldığı gibi, aralarında bir kitap anlaşmasının da olduğu farklı teklifleri de değerlendiriyor.

31 yaşındaki dolandırıcılık suçlusu, "Ben Netflix'e hikayemi almaları için başvurmadım, bu kendi kendine oldu" dedi.

BBC'ye konuşan Sorokin, işlediği suçlara ilişkin soruya, "Kontrolümden çıktı, planlı bir çalışma içinde değildim" dedi.

New York yasaları, Anna Sorokin'in suçla elde ettiği bu ünden kar etmesini engelliyor. Yetkililer Sorokin'in hesaplarını dondurmuş durumda ve dolandırıcılık mağdurlarının başvuru yapmasını bekliyor. Şu ana kadar bankalara 170 bin dolar kadar geri ödeme yapıldı.

Sorokin savcıları suçladı

New York sosyetesine kendisini 60 milyon dolarlık bir mirasın varisi olarak tanıtan ve Anna Delvey ismini kullanan Sorokin, bu suça adım atmadan kısa süre önce bir dergide stajyer olarak çalışıyordu.





Sorokin özel bir jet kiraladı, sosyetenin en gözde partilerine katıldı, çantasını taşıyanlara ve Uber sürücüsüne 100 dolarlık bahşişler verdi. Bunları Instagram'da yayınlayarak yarattığı kimliği, insanları kandırmak için kullandı.

Hatta City National Bank'tan sahte yurtdışı varlıklarını teminat göstererek 100 bin dolar kredi çekmeyi başardı ve bu borcunu geri ödemedi.

Sorokin, büyük ilgi çeken dava sürecinde, savcıların medya tarafından sunulan kimliğinin oluşmasında büyük rolü olduğunu savundu:

"Savcılar benim motivasyonlarımı tamamen farklı gösterdiler. New York'ta gezinerek, varis taklidi yaptığımı savundular. Gerçekte yaşananlar sadece benimle, mali kurumlar arasındaydı. Onların işi değildi. Beni, sosyete özentisi bir parti kızı olarak tanıttılar ki amacım hiçbir zaman bu olmadı."

Ama Sorokin, şampanya içilen öğle yemeklerinin ve lüks tatillerin keyfini sürdü. Mahkeme belgelerine göre kendisini, Alman bir varis olarak tanıtarak, sanat vakfı kurmak için 20 milyon dolar tutarında fon elde etmeye çalıştı.





Avukatı Todd Spodek, duruşma sırasında Sorokin'in "aradığı noktaya ulaşana kadar çabalama" motivasyonu ile hareket ettiğini ve New York'taki hayatın "cazibe ve parıltısına kapıldığını" savundu.

Sorokin, ne zaman Anne Delvey'e dönüşmeye başladığına ilişkin soruya, "Ben her zaman Anna Delvey'dim" yanıtını verdi ve devam etti:

"Bazıları beni manipülatif biri olarak gösterse de öyle olduğumu sanmıyorum. Ben hiçbir zaman çok nazik biri olmadım. Nezaketle bir şeyleri halleden biri olmadım. Ben sadece insanlara ne istediğimi söyledim ve onlar da verdiler. ya da vermediler ve yoluma devam ettim."

31 yaşındaki Sorokin, cezaevinden tahliye edilmesinden sonra "kitap yazdığını ve kendi NFT (non fungible token) projesini başlatma hazırlığında olduğunu" söyledi.

Sorokin, ABD'de kalmak için hukuki bir mücadele yürütmeye hazırlansa da avukatı Almanya'ya sınırdaşı edilmesini beklediğini söyledi.

New York sosyetesini kandıran 'sahte varis' Anna Sorokin hikayesini Netflix'e sattı
New York sosyetesini kandıran 'sahte varis' Anna Sorokin hikayesini Netflix'e sattı

New York, Netflix, Mahkum, dolar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York sosyetesini kandıran 'sahte varis' Anna Sorokin hikayesini Netflix'e sattı - Son Dakika Dünya

BBC

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