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New York'ta 100 protestocu gözaltında

12 dakika önce

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) göçmenleri gözaltına alarak sınır dışı etmesine yönelik New York kentinde düzenlenen protestolarda 100 kişi gözaltına alındı.

New York'ta 100 protestocu gözaltında, System.String[]
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) göçmenleri gözaltına alarak sınır dışı etmesine yönelik New York kentinde düzenlenen protestolarda 100 kişi gözaltına alındı.

New York'ta ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) teşkilatının göçmenleri sınır dışı etmesi protesto edildi. ICE'nin görevine son verilmesini isteyen göstericiler, West Side otoyolunu kapattı.

Otoyolun kapatılmasının ardından New York polisi, yaklaşık 100 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı. New York Polis Merkezinden Sophia T. Mason, Manhattan'da bir otoyolun bazı bölümlerinin protestolar nedeniyle geçici olarak bir süre trafiğe kapalı kaldığını belirterek göstericilerin trafiği engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

ICE'nin kapatılması için yapılan protestoların ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göç konusunda "sıfır tolerans" politikasının uygulamaya koymasının ardından ülke genelinde yoğunlaştığı öğrenildi. - NEW YORK
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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