15 Temmuz, New York sokaklarında "Demokrasi Zaferi" mesajıyla LED ekranlı araçlarla anlatıldı - Son Dakika

15 Temmuz, New York sokaklarında "Demokrasi Zaferi" mesajıyla LED ekranlı araçlarla anlatıldı
15 Temmuz 2021 Perşembe 20:55
ABD'nin New York şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajının yer aldığı ve çeşitli görsellerin bulunduğu LED ekranlı araçlarla anlatıldı.
ABD'nin New York şehrinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesi "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajının yer aldığı ve çeşitli görsellerin bulunduğu LED ekranlı araçlarla anlatıldı.
New York'un Manhattan bölgesinde dolaşan araçlarda Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden görseller de gösterildi.
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