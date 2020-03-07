New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü - Son Dakika

New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü

7 saat önce

New York'ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı.

New York'ta 20 kişi bir genç kızı sokak ortasında dövdü, System.String[]

New York'ta 15 yaşında olduğu bildirilen genç bir kıza sokak ortasında 20 genç saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler kızın telefonunu, banka kartını ve ayakkabılarını aldılar. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan polis, saldırganları arıyor.

New York'un Brooklyn kentinde 20 genç, bilinmeyen bir nedenle cadde ortasında 15 yaşındaki bir genç kıza saldırdı. Genç kızı ölesiye döven gençler, kızın cep telefonu, banka kartı ve ayakkabılarını aldı. Olay yerinden kaçan gençleri arayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Genç kız hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yere düşen genç kızın görüntüsü

Koşarak gelen gençlerin görüntüsü

Genç kızın dövülme görüntüsü


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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