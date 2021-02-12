New York'ta 25 Kasım'dan bu yana en düşük vaka oranı - Son Dakika

New York'ta 25 Kasım'dan bu yana en düşük vaka oranı

12.02.2021 11:02
New York'ta 25 Kasım'dan bu yana en düşük vaka oranı, System.String[]

New York Valisi Andrew Cuomo, tespit edilen yeni vaka sayısının 34 gündür azalmaya devam ettiğini açıklayarak Perşembe günü New York kentinde Covid-19 vakalarının 25 Kasım'dan bu yana kaydedilen en düşük oran olan yüzde 3.54'e düştüğünü duyurdu.

New York Valisi Andrew Cuomo, tespit edilen yeni vaka sayısının 34 gündür azalmaya devam ettiğini açıklayarak Perşembe günü New York kentinde Covid-19 vakalarının 25 Kasım'dan bu yana kaydedilen en düşük oran olan yüzde 3.54'e düştüğünü duyurdu.

Dünya genelinde en çok vaka ve ölüm sayısının kaydedildiği ABD'de korona virüsle mücadele sürüyor. New York Valisi Andrew Cuomo son duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Vali Cuomo, "Eyalet genelinde hastaneye yatırılan hasta sayısından enfeksiyonu kapan kişi oranına kadar sayılarımız düşmeye devam ediyor. Bu, herkes için bir umut işareti ve New Yorkluların bu virüsü yenmek için gösterdiği bağlılığın kanıtıdır. Doğru yöne gidiyoruz, ancak henüz tünelin sonunda değiliz" diye konuştu.

25 KASIM'DAN BU YANA KAYDEDİLEN EN DÜŞÜK VAKA ORANI

Cuomo'nun ofisi, New York'ta eyalet çapında korona virüs testlerindeki pozitiflik oranının Perşembe günü yüzde 3.54 olduğunu ve yeni vakaların tatil sonrası yükselişin zirve yaptığı Ocak ayı başından bu yana yüzde 48 oranında düştüğünü açıkladı. Veriler, New York şehrinde ise Covid-19 pozitif test sonuçlarının 7 günlük ortalama yüzdesinin 27 Aralık'tan bu yana kaydedilen en düşük oran olan yüzde 4.95'e düştüğünü ve yeni vaka sayılarının Ocak ayı başından bu yana yüzde 23 azaldığını gösterdi. Vali Cuomo, yeni verilerin umut vaat ettiğini, ancak New Yorkluların virüse karşı aldığı önlemlere devam etmeleri gerektiğini belirterek "Bildiğimiz kuralları uygulamaya devam etmeliyiz, ellerimizi yıkamak, maske takmak ve toplu etkinlerden uzak durmak" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE YATIRILAN HASTA SAYISI DA DÜŞÜYOR

New York eyaletinde Perşembe günü geçtiğimiz haftaya göre 625 düşüşle 7 bin 342 kişi virüs nedeniyle hastaneye yatırılırken, bu sayının 26 Aralık'tan beri görülen en düşük sayı olduğu açıklandı.

New York'ta Perşembe günü 122 ölüm kaydedilirken toplam ölü sayısı 36 bin 743'e yükseldi. Eyalette Perşembe günü 10 bin 99 vaka kaydedildiği belirtildi.

ABD genelinde ise toplam vaka sayısı 28 milyon 2 bin 240'a, toplam can kaybı ise 486 bin 922'ye ulaştı.

(Akasya Yaşaroğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel New York'ta 25 Kasım'dan bu yana en düşük vaka oranı - Son Dakika


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