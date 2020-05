- New York'ta 5 binden fazla kişinin ölüm nedeni bilinmiyor - Son Dakika

- New York'ta 5 binden fazla kişinin ölüm nedeni bilinmiyor

NEW YORK - New York'ta 5 binden fazla kişinin ölüm nedeni tanımlanamadı.

Korona virüs salgınının merkez üssü ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York'ta 5 bin 293 kişinin neden hayatını kaybettiği tanımlanamadı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, tarafından 11 Mart tarihi ile 2 Mayıs tarihleri arasında New York'ta gerçekleşen ölümler incelendi. Merkez, incelemede 32 bin 107 ölümden 18 bin 879'unun direkt veya dolaylı olarak korona virüs ile bağlantılı olduğunu aktarırken, geriye kalan 5 bin 293 kişinin ölümü hakkında korona bağlantısı olup olmadığı konusunda tanımlama yapılamadığını açıkladı. Merkez, "Bu fazladan ölümlerin korona virüs ile direkt veya dolaylı bir bağı olup olmadığı bilinmemektedir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir" dedi.

New York'ta toplam korona virüs vaka sayısı 345 bin 987'ye, hayatını kaybedenler ise 26 bin 874'e yükseldi. New York eyaleti ABD'de korona virüse bağlı can kayıplarının en fazla olduğu eyalet konumunda bulunuyor.