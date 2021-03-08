New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak - Son Dakika

New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak

08.03.2021 20:53
New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak, System.String[]

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-91) salgını nedeniyle kapalı olan devlet okullarının lise kısımlarında 22 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı.

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-91) salgını nedeniyle kapalı olan devlet okullarının lise kısımlarında 22 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı.

New York Eğitim Departmanından yapılan açıklamada, şehirdeki 488 devlet lisesinde bulunan ve dönem başında sınıfta öğrenimi seçen yaklaşık 55 bin öğrencinin yanı sıra 17 bin çalışanın okula döneceği bildirildi.

Okullar açılırken uzaktan eğitim opsiyonunu tercih eden 282 bin lise öğrencisinin ise internet üzerinden eğitime devam edeceği kaydedildi.

New York Devlet Okulları Atletizm Liginin de nisan ayı başından itibaren açılacağı ve spor müsabakalarının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak mayısta başlayıp yaz boyu devam etmesinin planlandığı bildirildi.

New York'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaşmasıyla 18 Kasım 2020'de sınıflarda yüz yüze eğitim geçici olarak durdurulmuş, ilkokullar 7 Aralık'ta, ortaokullar da 25 Şubat'ta tekrar açılarak öğrenciler sınıflara dönmüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 milyon 700 bine yakın vaka sayısı ile ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen 4'üncü eyalet olan New York, 48 bin 355 can kaybıyla da California'dan sonra 2'inci sırada yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, okullar, 22 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:45:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei