New York'ta 7 Kiloluk Bebeği Olan Anne: "Bana Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim"

ABD'nin New York şehrinde bir kadın, 7 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

ABD'nin New York şehrinde bir kadın, 7 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne, kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi.



New York'ta dün 7 kilo ağırlığında ve 58,5 cm boyunda doğan kız bebeğe Harper ismi verildi. İkinci bebeğini dünyaya getiren anne Joy Buckley, kendisine kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi. Doğumda tıbbi vakum ve sezaryen tekniği kullanıldığı belirtilirken, Harper'in New York'un tarihinde doğan en büyük bebek olduğu kaydedildi.



Joy Buckley'a doktorların hamile kalma şansının yüzde 15'ten daha az olduğunu söylediği ancak çiftin 7 yıl sonra 5 kilo ağırlığında bir oğulları olduğu öğrenildi. Joy Buckley'ın 2 yıl sonra da ikinci çocuğu olan Harper'i dünyaya getirdiği öğrenildi. - NEW YORK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

7 Kilo Ağırlığında Bebek Dünyaya Getiren Anneden Olay Yorum: Kamyon Çarpmış Gibi Hissettim

Hırsız Evde Düşürdüğü Şans Oyunu Kuponundan Yakalandı

"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi

Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor