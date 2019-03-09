New York'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü
16 dakika önce
ABD'nin New York kentinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
ABD
'nin New York
kentinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Union Meydanı'nda toplanan göstericiler, kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla pankartlar taşıyıp sloganlar attı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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