Son Dakika Haberleri: New York'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü

New York'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü

16 dakika önce

ABD'nin New York kentinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

ABD'nin New York kentinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Union Meydanı'nda toplanan göstericiler, kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla pankartlar taşıyıp sloganlar attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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