New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak - Son Dakika

New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak

ABD'nin New York eyaletinin bazı bölgelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle okulların ve temel ihtiyaç olmayan işyerlerinin tekrar kapatılması kararı alındı.

New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak, System.String[]

ABD'nin New York eyaletinin bazı bölgelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle okulların ve temel ihtiyaç olmayan işyerlerinin tekrar kapatılması kararı alındı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, basın toplantısında, son bir haftada vaka sayısı artışı yüzde 3'ün üzerinde bulunan 9 bölgenin çarşamba gününden itibaren kapatılacağını duyurdu.

De Blasio, "Buradaki amaç durumu kontrol altına alarak daha büyük ikinci Kovid-19 dalgasının önüne geçmek." ifadelerini kullandı.

Kapatmanın 2 ila 4 hafta sürebileceğini belirten de Blasio, şehirde büyüyen bir sorun olarak gördükleri diğer 11 ek alanı daha yakından izlediklerini söyledi.

Brooklyn'de 6, Queens'te 2 ve Far Rockaway'de 1 mahalleyi kapsayan plana göre, devlet ve özel okullar, kreşler ve asli ihtiyaç olmayan işyerleri kapalı tutulacak.

Restoranlar yalnızca içeriden teslim almak kaydıyla sipariş veya dışarıya paket servisi şeklinde hizmet verebilecek.

New York'ta, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenen devlet okulları perşembe günü kapılarını eğitim öğretime açmıştı.

Kentte hazirandan beri günlük Kovid-19 vaka artışı yüzde 3'ün altında bulunduğu için Dünya Sağlık Örgütü (DSO) standartlarına göre okulların açılabileceği güvenli bölge konumunda görünüyordu.

ABD'deki en geniş okul sistemine sahip New York'ta 1800'den fazla okul ve 1 milyonun üzerinde öğrenci bulunuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak - Son Dakika

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