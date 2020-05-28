New York'ta açık hava sineması etkinliği - Son Dakika
New York'ta açık hava sineması etkinliği
New York'un Queens bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.
New York'un Queens bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan New Yorklular, araçlarının içinde dev ekranda gösterilen filmleri izledi.
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28.05.2020 15:07:57. #1.13#
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