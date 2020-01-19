New York'ta ana su borusu patlaması - Son Dakika
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New York'ta ana su borusu patlaması

6 saat önce

Günün erken saatlerinde New York Central Park yakınlarında patlayan ana su borusunun ardından cadde suyla kaplanırken, metro ulaşımında aksamalar oldu.

Günün erken saatlerinde New York Central Park yakınlarında patlayan ana su borusunun ardından cadde suyla kaplanırken, metro ulaşımında aksamalar oldu.

New York'ta ana su borusu patlaması

Central Park, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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