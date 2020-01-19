New York'ta ana su borusu patlaması - Son Dakika

New York'ta ana su borusu patlaması
6 saat önce
Günün erken saatlerinde New York Central Park yakınlarında patlayan ana su borusunun ardından cadde suyla kaplanırken, metro ulaşımında aksamalar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Günün erken saatlerinde New York Central Park yakınlarında patlayan ana su borusunun ardından cadde suyla kaplanırken, metro ulaşımında aksamalar oldu.
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