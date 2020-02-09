New York'ta "Anadolu Esintileri" konseri ayakta alkışlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel New York'ta 'Anadolu Esintileri' konseri ayakta alkışlandı - Son Dakika

New York'ta "Anadolu Esintileri" konseri ayakta alkışlandı

6 saat önce

ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) ile New Manhattan Sinfonietta (NMS) Orkestrası tarafından düzenlenen "Anadolu Esintileri" konseri ayakta alkışlandı.

ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) ile New Manhattan Sinfonietta (NMS) Orkestrası tarafından düzenlenen "Anadolu Esintileri" konseri ayakta alkışlandı.

New York'ta T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkalığının destekleriyle, New York Türk-Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY) ile New Manhattan Sinfonietta (NMS) Orkestrası tarafından düzenlenen "Anadolu Esintileri" konseri, Türk-Amerikan sanatseverlerle buluştu. Dünyaca ünlü Türk Maestro Şef Gürer Aykal'ın sunumuyla Manhattan'daki Carnegie Hall'de gerçekleşen konser büyük ilgi gördü. Sahneye alkışlar içinde çıkan Şef Gürer Aykal'ın Anadolu kültürünü yansıtan eserleri izleyen sanatseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Konserde seslendirilen eserler, Anadolu'yu adeta New York'ta yaşattı.

Gürer Aykal yaptığı açıklamada, "İlk defa seyirciyle buluşan Anadolu Esintileri konseriyle orkestramızın ilk temellerini de atmış olduk" dedi. TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı ise, "Bu gece salonu tıklım tıklım dolduran sanatseverlere çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da konserlerimiz devam edecek" diye konuştu.

TAASNY ile NMS'nin ilk projesi olan konsere, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görevli Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız'ın yanı sıra Amerika'da yaşayan sanat, moda ve bilim dünyasından birçok kişi katıldı.

(İHA)

New York'ta Anadolu Esintileri konseri ayakta alkışlandı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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