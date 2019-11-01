Son Dakika Haberleri: "New York'ta bana çok kötü davrandılar"deyip Florida'ya taşınma kararı alan Trump'a yanıt: Hiç durma, ne bekliyorsun
BBC
Son Dakika Güncel 'New York'ta bana çok kötü davrandılar'deyip Florida'ya taşınma kararı alan Trump'a yanıt: Hiç durma, ne bekliyorsun

"New York'ta bana çok kötü davrandılar"deyip Florida'ya taşınma kararı alan Trump'a yanıt: Hiç durma, ne bekliyorsun

6 saat önce

"Milyonlarca dolar vergi vermeme rağmen eyaletin siyasi liderleri tarafından kötü davranılıyorum" diyerek New York'tan Florida'ya taşınacağını açıklayan Trump'a; New York Valisi ve New York Belediye Başkanı, "Kararı menuniyetle karşılıyoruz. Hiç durma, ne bekliyorsun" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili vali ve belediye başkanını kastederek "Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ama New Yorklu siyasetçiler çok kötü davrandılar" diyerek daimi ikametini New York'tan Florida'ya taşıyacağını açıkladı.

New York doğumlu olan Cumhuriyet Partili Trump, New York'taki Trump Tower'da yaşamasına rağmen zamanının çoğunu Palm Beach'teki evinde geçiriyordu.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. De Blasio, Twitter mesajında "Hiç durma, ne bekliyorsun" derken Cuomo Trump'ın milyonlarca dolar vergi ödediği iddiasına gönderme yaparak "Hepsi senin olsun, Florida" diye yazdı.

Trump, ısrarlı çağrılara rağmen şimdiye kadar kaç para vergi ödediğini açıklamadı. Florida'da yerleşeceği Mar-a-Lago malikanesini 1985'te satın alan Trump, sürekli Florida'dan Washington'a seyahat ediyor. Trump gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday. Donald Trump, dün, beş yıl daha Beyaz Saray'da kalmayı umut ettiğini söyledi.

"ÇOK AZ KİŞİ BÖYLE BİR MUAMELE GÖRMÜŞTÜR"

Trump taşınma kararıyla ilgili Twitter mesajında "New York'u hep seveceğim. Ama maalesef milyonlarca dolar vergi ödememe rağmen belediye ve eyaletin siyasi liderleri bana çok kötü davrandılar. Çok az kişi böyle bir muamele görmüştür" dedi.

New York Times gazetesine göre Trump ve eşi Melania Trump Eylül'de Florida makamlarına ikamet başvurusunda bulundu.

New York'ta bana çok kötü davrandılar deyip Florida'ya taşınma kararı alan Trump'a yanıt: Hiç durma, ne bekliyorsun
"Kötü muamele görüyorum" diyen Trump, New York'taki ikametini Florida'ya aldırdı

Dünya, Güncel

BBC
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:10 
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "New York'ta bana çok kötü davrandılar"deyip Florida'ya taşınma kararı alan Trump'a yanıt: Hiç durma, ne bekliyorsun
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