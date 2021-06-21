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New York'ta, belediye başkan adaylarını belirlemek için yarın ön seçim yapılacak - Son Dakika

New York'ta, belediye başkan adaylarını belirlemek için yarın ön seçim yapılacak

21.06.2021 18:39
New York'ta, belediye başkan adaylarını belirlemek için yarın ön seçim yapılacak, System.String[]

NEW ABD'nin New York şehri (NYC) seçmenleri, 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine katılacak adaylarını belirlemek için yarın sandığa gidecek.

NEW ABD'nin New York şehri (NYC) seçmenleri, 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerine katılacak adaylarını belirlemek için yarın sandığa gidecek.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayacak ön seçimlerde, Demokrat ve Cumhuriyetçi partililer kendi adaylarını belirlemek için 21.00'e kadar oy kullanacak.

New York Belediye Başkanlığı için Demokratlardan 13 aday adayı, Cumhuriyetçi partiden 2 aday adayı bulunuyor.

Her iki parti aday adaylarından yüzde 50'den fazla oy alan, 2 Kasım'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminde New York'un 110'cu belediye başkanı olmak için yarışacak.

2013'te yüzde 73 ve 2017'de yüzde 67 oy ile New York Belediye Başkanlığına seçilen Bill de Blasio, iki dönem sınırlaması nedeniyle bu seçimlere katılamıyor.

Demokrat parti adayının kazanması beklenen New York'ta, son anketlere göre Brooklyn İlçe Başkanı Eric Adams, eski ABD Başkan adayı Andrew Yang, eski NYC Sanitasyon Komiseri Kathryn Garcia ve sivil haklar avukatı Maya Wiley ilk sırada yer alıyor.

Bu dört aday arasından da aynı zamanda 22 yıllık eski polis memuru olan 60 yaşındaki siyahi Adams'ın, şehirdeki siyahi ve Yahudi seçmenlerin tercih ettiği bir aday olarak belediye başkanlığına en yakın isim olduğu tahminleri yapılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta, belediye başkan adaylarını belirlemek için yarın ön seçim yapılacak - Son Dakika


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