New York'ta belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Adams kazandı - Son Dakika

ABD'nin New York kentinde belediye başkanlığı seçiminde zafer Demokrat aday Eric Adams'ın oldu.

ABD'nin New York kentinde halk, yeni belediye başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre 2014'ten bu yana New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn'in Belediye Başkanı ve Demokrat aday Eric Adams, oyların yüzde 66.5'ini alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. Adams'ın rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ise oyların yüzde 28.8'sini hanesine yazdırabildi. 61 yaşındaki Adams, Ocak ayında mevcut belediye başkanı Demokrat Bill de Blasio'dan görevi devralacak, ayrıca New York'un ikinci siyahi belediye başkanı olacak.

Adams, oy sayımın ardından destekçilerine hitaben yaptığı konuşmasında, "Şu anda çok bölünmüş durumdayız ve çeşitliliğimizin güzelliğini kaçırıyoruz" dedi.

Siyasete atılmadan önce New York Polis Departmanı'nda yıllarca görev yapan Adams, ırk adaletsizliğine karşı söylemleriyle dikkat çekerken, işçi dostu olarak da biliniyor.

