Son Dakika Haberleri: New York'ta "Beyaz" gece
Son Dakika Güncel Haber

New York'ta "Beyaz" gece

3 saat önce

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Dinner in White olarak da bilinen "Diner En Blanc" etkinliğinin 31'ncisi ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Park'ta gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Dinner in White olarak da bilinen "Diner En Blanc" etkinliğinin 31'ncisi ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Park'ta gerçekleştirildi. Beyaz kıyafetler giymenin zorunlu olduğu etkinlikte çok sayıda New Yorklu, yanlarında getirdikleri akşam yemeğini birlikte yedi. Etkinlik sırasında sağanak yağış etkili oldu.
New York'ta Beyaz gece
Amerika Birleşik Devletleri, John Davison Rockefeller, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı? Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:57:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta "Beyaz" gece
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]