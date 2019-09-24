Son Dakika Haberleri: New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı
Son Dakika Güncel Haber

New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

2 gün önce

New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldıNEW YORK - ABD'nin New York kentinde Time Squarea meydanında yüzlerce kişiye aşure dağtıldı.

New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Time Squarea meydanında yüzlerce kişiye aşure dağtıldı.

New York'un dünyaca ünlü Time Squarra Meydanı ve Sentral Park'da Muharrem ayı nedeniyle Kerbela şehitleri için aşure dağıtıldı. Meydandaki vatandaşlar aşüre alabilmek için kuyruklar oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti devleti adına New Yorkbaşkondolosluğu himayesindeki aşüre dağıtımını İş adamı Alirza Doğan (Ali Baba) tarafından hazırlanan ve organize edilen aşüre günü programına yerli ve yabancı çok sayıda turistler de ilg gösterdiler.

New York'ta Muharrem ayının bereketini yaşatmak adına son iki yıldır düzenli olarak aşure dağıtımı programı düzenleniyor.

New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu
ABD'de yabancı düşmanlığı! New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı Tartışmalı telefon görüşmesinden sonra Trump ile Zelenskiy buluştu Polis tarafından aranan 14 zanlı dumansız araç uygulamasında yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 02:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]