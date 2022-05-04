New York'ta binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı - Son Dakika
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New York'ta binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

04.05.2022 05:37
New York'ta binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı

NEW New York'ta binlerce kişi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlandığı iddiaları üzerine gösteri düzenledi.

NEW New York'ta binlerce kişi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlandığı iddiaları üzerine gösteri düzenledi.

ABD'de tartışmalı konulardan biri olan kürtaj, Yüksek Mahkeme'nin ülke genelinde kürtaj hakkını koruyan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal edeceğine yönelik taslağın basına sızmasıyla yeniden ülke gündemine oturdu.

Kürtaj hakkını garanti altına alan kararın Yüksek Mahkeme tarafından iptal edileceğine dair iddialar tepkilere neden oldu.

New York'ta binlerce kişi, kürtaj hakkını savunmak için sokağa çıktı ve Yüksek Mahkeme'nin olası iptal kararını protesto etti.

Gösterilere New York Başsavcısı Letitia James, komedyen Amy Schumer, ünlü oyuncu Cynthia Nixon gibi isimler de katıldı.

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından sızdırılan Yüksek Mahkeme karar taslağına Demokratların tepkisi de sert oldu.

Mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu.

Mahkeme tarihinde ilk kez bu denli önemli bir kararla ilgili basına sızıntı olduğu belirtilirken, gerçekleşmesi halinde ABD Yüksek Mahkemesi ülkede Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en büyük ayrışma konularından birinde görüş değiştirmiş olacak.

Amerikan medyası, Yüksek Mahkemenin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağına vurgu yapıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, sızıntının ardından "kürtaj temel haktır" açıklaması yaptı.

Texas başta olmak üzere birçok eyalette kürtajın yasaklanmasına yönelik mahkeme kararları çıktığını anımsatan Biden, bu kararların ardından danışmanlarına, kürtaj hakkının korunması konusunda talimat verdiğini belirtti.

Biden, açıklamasında Kongre üyelerine de çağrıda bulunarak "Mahkeme Roe kararını iptal ederse bir kadının seçim hakkını korumak da ülkemizin seçilmiş kişilerine ve kasım ayındaki seçimlerde seçmenlere düşer." mesajı verdi.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, New York, Kürtaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta binlerce kişi 'kürtaj hakkı' için sokağa çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta binlerce kişi "kürtaj hakkı" için sokağa çıktı - Son Dakika
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