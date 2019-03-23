Son Dakika Haberleri: New York'ta Bir Sinagog, Cuma Namazı İçin Kapılarını Müslümanlara Açtı

New York'ta Bir Sinagog, Cuma Namazı İçin Kapılarını Müslümanlara Açtı

1 saat önce

ABD'nin New York kentindeki bir sinagog, kapılarını cuma namazı için Müslümanların ibadetine açtı. Namaz esnasında sinagogun önünde duran ve başörtüsü takan Yahudi bir kadın da elinde "Yahudi komşularınız sizin yanınızda" yazılı bir tabela tuttu

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki bir sinagog, kapılarını cuma namazı için Müslüman topluma açtı.  Yeni Zelanda'daki saldırının ardından Müslümanların acılarını paylaşmak için kapılarını onların ibadetine açtıklarını belirten sinagog yetkilileri, "Biz komşuyuz, dostuz, acınızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Namaz esnasında sinagogun önünde duran ve başörtüsü takan Yahudi bir kadın da elinde "Yahudi komşularınız sizin yanınızda" yazılı bir tabela tuttu. Sinagogun içinde de Müslüman ve Yahudiler tokalaşarak, birlik mesajı verdi. Yeni Zelanda'da cuma namazı canlı yayınlandı Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde de terörün hedefi olan El Nur ve Linwood camileri cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı, ülkenin tüm kentlerinde anma törenleri düzenlendi. 5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda teröre karşı kenetlenirken, Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) ve Radyo Yeni Zelanda (RNZ) cuma ezanını canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Yeni Zelandalı kadınlar Müslüman kadınlara destek olmak amacıyla baş örtüsü taktı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:17 

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya
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